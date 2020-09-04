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04.09.2020 15:49
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«Никто не планирует через две недели все закрыть». Смольный прокомментировал подготовку ко второй волне пандемии

Смольный не планирует новых запретов на работу бизнеса для борьбы со второй волной COVID-19, заявил в ходе онлайн-совещания с предпринимателями 4 сентября заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, с открытием школ увеличилось число мест возможного распространения инфекции, а контактность возросла. В связи с этим город увеличил объемы тестирований, чтобы контролировать ситуацию. Возможные ограничения пока находятся в проработке. «В правительстве обсуждаются только планы по планам», — сказал он.

«Никто не планирует через две недели закрыть, бизнес закрывать будут в последнюю очередь», — заключил Ситов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260675881
Тревога не может быть случайной.
Только генерал может знать когда будет тревога.
Но не ранее 100 дней до внезамной тревоги.
Ст. прапорщик Перепилица. в/ч 11038, г. Киев, оперативный штаб ставки Юго-западного направляния.

Этим медочки ещё Сталин написал. Эти твари ими колечат до сих пор.
aleksejkorobov
как показывает практика, все заверения стоит воспринимать с точностью да наоборот
hedgehog_
правильно. через две недели не будут закрывать. будут закрывать через две недели и один день
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