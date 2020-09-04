«Никто не планирует через две недели все закрыть». Смольный прокомментировал подготовку ко второй волне пандемии

Смольный не планирует новых запретов на работу бизнеса для борьбы со второй волной COVID-19, заявил в ходе онлайн-совещания с предпринимателями 4 сентября заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.



По его словам, с открытием школ увеличилось число мест возможного распространения инфекции, а контактность возросла. В связи с этим город увеличил объемы тестирований, чтобы контролировать ситуацию. Возможные ограничения пока находятся в проработке. «В правительстве обсуждаются только планы по планам», — сказал он.

