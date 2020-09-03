Погоня за черным BMW по Королева закончилась на газоне. Водитель с пакетиком пытался затеряться во дворах
Свидетелями погони за черным BMW стали жители Приморского района Петербурга днем 3 сентября. Водитель покидал свой автомобиль в спешке и нетрадиционным образом, а затем попытался затеряться во дворах, но не вышло. Вечер он проводит в отделе полиции.
Как сообщили «Фонтанке» ГУ МВД России по городу и области, преследование началось, так как автомобилиста заподозрили в противоправных действиях. Выехав на проспект Королева, он в какой-то момент не справился с управлением и врезался с дорожное ограждение, а затем бросил машину и попытался сбежать, но был пойман полицейскими.
Задержанным оказался 21-летний парень. При обыске у него нашли пакетик с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком. Так ли это, установит экспертиза. Сейчас он находится в отделе полиции.
Кадры последствий погони еще днем очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На записи видно, что BMW вылетел на газон. Свидетели происшествия в комментариях уточнили, что он оказался там после неудачного маневра: в попытке скрыться от преследования водителю пришлось сдавать назад. Из покореженной от удара о бордюр машины он якобы выбирался через окно.