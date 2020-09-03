Свидетелями погони за черным BMW стали жители Приморского района Петербурга днем 3 сентября. Водитель покидал свой автомобиль в спешке и нетрадиционным образом, а затем попытался затеряться во дворах, но не вышло. Вечер он проводит в отделе полиции.

Как сообщили «Фонтанке» ГУ МВД России по городу и области, преследование началось, так как автомобилиста заподозрили в противоправных действиях. Выехав на проспект Королева, он в какой-то момент не справился с управлением и врезался с дорожное ограждение, а затем бросил машину и попытался сбежать, но был пойман полицейскими.