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02.09.2020 11:35
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В ЦПКиО могут запретить кататься на велосипедах и самокатах. Администрация парка проводит опрос среди горожан

Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова может запретить кататься на велосипедах и электросамокатах на Елагином острове. Накануне администрация парка спросила о мнении жителей по этому поводу в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает администрация ЦПКиО, поводом для обсуждения запрета на двухколесный транспорт стали многочисленные жалобы жителей. На данный момент в парке запрещено кататься на велосипедах и электросамокатах только в выходные дни.

«Дело в том, что количество жалоб, связанных с наездом велосипедистов или людей на электросамокате на пешеходов и белок существенно увеличилось. Многие постоянные гости Елагина острова заметили, насколько больше стало вело- и электротранспорта в парке, и это правда не столь комфортно для гуляющих», — говорится в опубликованном посте.

Петербуржцам предложили высказать свое мнение участием в опросе, выбрав один из вариантов ответа: «Я за то, чтобы в Парке не было велосипедов и электросамокатов», «Достаточно запрета в выходные дни», «Я против запрета для велосипедов и электросамокатов в парке».

По состоянию на 11 утра 2 августа в опросе приняли участие около 1,5 тысячи человек. За полный запрет высказались 37% горожан, за легализацию — 32,11%.

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Комментарии (35)

Агроном аэродрома
Сидя за рулём я люто ненавижу пешеходов, выйдя из машины начинаю люто ненавидеть водителей(с) не помню кто сказал.
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Прежде всего надо запретить въезд автомобилей. "Спортсменам" 500 метров до кортов не дойти. Едут, разгоняя детей из под колес, как кур!
Mr.Long
А чего все недовольны велосипедистами?
Там где есть велодорожки - по ним успешно ходят толпы пешеходов, в том числе с детьми и колясками (например у Яхтенного моста и на нём), а на сделанное замечание, что мол "Вы на велодорожке, уйдите пожалуйста на тротуар рядом" еще и огрызаются. Так что не велосипедисты виноваты во всём, а отсутствие уважения друг к другу, знания правил и культуры в целом, что у одних, что у других. Отсюда и на дороге такая же ситуация с велосипедистами и автомобилистами - гонят друг на друга, но при этом что одни, что вторые ездят всё хуже и хуже от года к году.
Что касается электроприводных - то с этим безумием надо как-то разбираться. Слишком быстрые они и при этом очень тихие.
Ну а по теме - в идеале, в парке должны быть велодорожки, на которых не будет пешеходов, но в местах пересечений вело- и пешеходных маршрутов приоритет должен быть у пешеходов.
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