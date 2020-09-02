В ЦПКиО могут запретить кататься на велосипедах и самокатах. Администрация парка проводит опрос среди горожан
Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова может запретить кататься на велосипедах и электросамокатах на Елагином острове. Накануне администрация парка спросила о мнении жителей по этому поводу в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает администрация ЦПКиО, поводом для обсуждения запрета на двухколесный транспорт стали многочисленные жалобы жителей. На данный момент в парке запрещено кататься на велосипедах и электросамокатах только в выходные дни.
«Дело в том, что количество жалоб, связанных с наездом велосипедистов или людей на электросамокате на пешеходов и белок существенно увеличилось. Многие постоянные гости Елагина острова заметили, насколько больше стало вело- и электротранспорта в парке, и это правда не столь комфортно для гуляющих», — говорится в опубликованном посте.
Петербуржцам предложили высказать свое мнение участием в опросе, выбрав один из вариантов ответа: «Я за то, чтобы в Парке не было велосипедов и электросамокатов», «Достаточно запрета в выходные дни», «Я против запрета для велосипедов и электросамокатов в парке».
По состоянию на 11 утра 2 августа в опросе приняли участие около 1,5 тысячи человек. За полный запрет высказались 37% горожан, за легализацию — 32,11%.