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31.08.2020 22:10
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В Петербурге найден мертвым офицер воздушно-космических сил. Это вторая подряд трагедия в академии им. Можайского

Полиция Пушкинского района выясняет обстоятельства смерти старшего лейтенанта министерства обороны. Тело было найдено среди пустых бутылок и упаковок от лекарств.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», курсового офицера-преподавателя хватились во время построения в Военно-космической академии имени Можайского. Утром 31 августа он не прибыл на Ждановскую, 13, где расположен один из элитнейших военных вузов страны. Тело 26-летнего офицера обнаружили через несколько часов – в квартире родственника в Шушарах. Криминалисты изъяли лишенные алкоголя бутылки, опустошенные блистерные упаковки и посмертное обращение к родителям.

По данным «Фонтанки», старший лейтенант служил на том же факультете, где полторы недели назад умер курсант. Сердце 20-летнего уроженца Барнаула не справилось с трехкилометровым кроссом. По предварительной информации, правоохранительные органы не видят связи между двумя смертями. Поступок офицера на данный момент объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.

Череда происшествий на территории ВКА им. Можайского, по сведениям «Фонтанки», обратила на себя внимание командования Минобороны. Одна административная комиссия уже завершила свою работу. В вузе ждут, что со дня на день с инспекцией приедет главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин. Вероятнее всего, генерал-полковник будет спрашивать также и о побеге 28-летнего камбоджийца. Как и все иностранные слушатели, из-за пандемии коронавируса он был лишен отпуска, но желание увидеть жену и детей победило чувство долга перед своей страной. Вернуть Бонг Чао Тола, по данным «Фонтанки», удалось силами функционеров Минобороны. Они приехали в посольство Камбоджи в Москве, где тот укрывался, и убедили курсанта, что учеба важнее любви.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Nafanka
И чего модеры трут комменты?! Сами-то читали "Правила форума"?! Что нарушено?!
Борис7777
В академии закатывается "Эра генерала Пенькова". Он показал свою несостоятельность. Череда происшествий одно за другим. Прямо-таки череда неудач! Завтра приезжает Главком ВКС. Очень суровый генерал, ошибок не прощает. А здесь ни одна допущена ошибка, а куча происшествий и очень много ошибок. В такой ситуации Главком ВКС примет правильное решение.
Pastulat0
//где тот укрывался, и убедили курсанта, что учеба важнее любви//

Похоже чекисты забыли напомнить тому курсанту про русские поговорки:
"Где любовь - там и мир".
"Где война - там хаос и смерть царит".
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