В Петербурге найден мертвым офицер воздушно-космических сил. Это вторая подряд трагедия в академии им. Можайского

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», курсового офицера-преподавателя хватились во время построения в Военно-космической академии имени Можайского. Утром 31 августа он не прибыл на Ждановскую, 13, где расположен один из элитнейших военных вузов страны. Тело 26-летнего офицера обнаружили через несколько часов – в квартире родственника в Шушарах. Криминалисты изъяли лишенные алкоголя бутылки, опустошенные блистерные упаковки и посмертное обращение к родителям.

По данным «Фонтанки», старший лейтенант служил на том же факультете, где полторы недели назад умер курсант. Сердце 20-летнего уроженца Барнаула не справилось с трехкилометровым кроссом. По предварительной информации, правоохранительные органы не видят связи между двумя смертями. Поступок офицера на данный момент объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.



Череда происшествий на территории ВКА им. Можайского, по сведениям «Фонтанки», обратила на себя внимание командования Минобороны. Одна административная комиссия уже завершила свою работу. В вузе ждут, что со дня на день с инспекцией приедет главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин. Вероятнее всего, генерал-полковник будет спрашивать также и о побеге 28-летнего камбоджийца. Как и все иностранные слушатели, из-за пандемии коронавируса он был лишен отпуска, но желание увидеть жену и детей победило чувство долга перед своей страной. Вернуть Бонг Чао Тола, по данным «Фонтанки», удалось силами функционеров Минобороны. Они приехали в посольство Камбоджи в Москве, где тот укрывался, и убедили курсанта, что учеба важнее любви.

