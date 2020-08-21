В Академии имени Можайского умер курсант. 20-летнее сердце остановилось на спортплощадке
Чрезвычайное происшествие зафиксировано на территории Военно-космической академии имени Можайского. Третьекурсник скончался во время физподготовки.
Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла днем 21 августа. Третий курс факультета сбора и обработки информации сдавал норматив по бегу. Двадцатилетний военнослужащий упал на третьем километре.
Врачи пытались его спасти, но в 15.25 были вынуждены констатировать смерть. По предварительным данным, причиной названа остановка сердца.
По данным «Фонтанки», уроженец Барнаула поступил в академию в 2017 году. Учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. В октябре ему исполнился бы 21 год.
«Фонтанка» запросила комментарий Министерства обороны.