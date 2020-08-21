HomerMP 21 Авг 2020 в 18:21 21 Авг 2020 в 18:21

В моей группе на 4 курсе умер парень. Оказалось - порок сердца. Сердечная мышца увеличивалась, становилась дряблой и не могла справляться с нагрузкой. Уж не помню как именно называется, но в большой медицинской энциклопедии говорилось что умирают от такого порока чаще всего в 10 и 20 лет. Вот как по науке и случилось - 20 лет и хана парню. Он даже и не знал о том что болен. Может и тут что-то похожее врачи проморгали.