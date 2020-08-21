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21.08.2020 17:46
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В Академии имени Можайского умер курсант. 20-летнее сердце остановилось на спортплощадке

Чрезвычайное происшествие зафиксировано на территории Военно-космической академии имени Можайского. Третьекурсник скончался во время физподготовки.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла днем 21 августа. Третий курс факультета сбора и обработки информации сдавал норматив по бегу. Двадцатилетний военнослужащий упал на третьем километре.

территория&nbsp; Академии им. Можайского возле стадиона, где умер курсант
территория  Академии им. Можайского возле стадиона, где умер курсантФото: «Фонтанка.ру»

Врачи пытались его спасти, но в 15.25 были вынуждены констатировать смерть. По предварительным данным, причиной названа остановка сердца.

По данным «Фонтанки», уроженец Барнаула поступил в академию в 2017 году. Учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. В октябре ему исполнился бы 21 год.

«Фонтанка» запросила комментарий Министерства обороны.

территория&nbsp; Академии им. Можайского возле стадиона, где умер курсант
территория  Академии им. Можайского возле стадиона, где умер курсантФото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Борис7777
У курсанта, который умер на кроссе в 2017 году была килевидная деформация грудной клетки. Деформация грудной клетки оказывает негативное влияние на сердце. Во время кросса при хорошей физической нагрузке это привело к остановке сердца. Как медик вам говорю, что невозможно не заметить на ВВК килевидную деформацию грудной клетки.
Борис7777
Господа, чему удивляетесь? К сожалению, это не первый случай. Такой случай уже был 11 октября 2017 года, когда курсант 2 курса факультета среднего-профессионального образования умер при сдаче кросса на 3 километра. Так чудесно работает военно-врачебная комиссия в академии. Председателем, которой является полковник Кузьмин Юрий Петрович.
HomerMP
В моей группе на 4 курсе умер парень. Оказалось - порок сердца. Сердечная мышца увеличивалась, становилась дряблой и не могла справляться с нагрузкой. Уж не помню как именно называется, но в большой медицинской энциклопедии говорилось что умирают от такого порока чаще всего в 10 и 20 лет. Вот как по науке и случилось - 20 лет и хана парню. Он даже и не знал о том что болен. Может и тут что-то похожее врачи проморгали.
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