Курсант петербургской Можайки спрятался от командиров в посольстве Камбоджи. К разбирательству привлечен военный атташе

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», 19 августа в личном календаре 28-летнего камбоджийца Бонг Чао Тола может быть отмечен как четвертый день свободы от военной службы в России. В минувшую субботу второкурсник ушел из Можайки, фактически совершив побег. Информацию о своем уходе из академии Бонг Чао Тола подтвердил в телефонном разговоре с «Фонтанкой». Он рассказал, что находится в камбоджийском посольстве в Москве и ждет военного атташе. Дипломат сейчас не в России, а без него не разрешить сложившуюся ситуацию и, следовательно, не уехать на родину. Чао Тола пояснил, что сообщил о своем решении непосредственному командиру, а тот якобы ответил, что на вылет в Камбоджу нужна санкция военного атташе королевства.

Камбоджийцы учатся в Военно-космической академии им. Можайского в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Подписанный в 2016 году документ, помимо поставки вооружения и военной техники, предусматривает обучение и подготовку кадров.



По информации нашего издания, в Военно-космической академии уход камбоджийца посеял смятение. Обсуждаются две возможных причины поступка: недовольство качеством образования и нежелание мириться с запретом за отпуск. Из-за пандемии коронавируса для иностранных слушателей Можайки каникулы были отменены, а у Чао Тола в Камбодже жена и дети. Однако сам виновник переполоха сказал «Фонтанке», что у него болит нога, в результате несчастного случая он повредил колено. Из чудовищной смеси русского и английского языков не удалось вычленить, почему травму нельзя вылечить силами военных медиков в Петербурге.



Начальник курса, на котором учился Бонг Чао Тола, ответил на звонок «Фонтанки». Роман Коробов выслушал вопрос, произнес «Вы ошиблись номером» и повесил трубку. Сразу после этого, по информации «Фонтанки», о контакте с нежелательным корреспондентом они доложил начальнику академии Максиму Пенькову. Подобная тактика (отрицать свою принадлежность к академии) была внедрена после серии публикаций «Фонтанки» о трудностях борьбы с коронавирусом.

