«Военный сценарий» заражения. Курсанты Минобороны доставляют коронавирус в города России

Курсанты военных академий Петербурга прибывают в каникулярный отпуск и усаживаются на карантин. Обязательное тестирование перемещает их в госпиталь с диагнозом «COVID-19».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Антиковидная справка не защитила курсантов от статуса пациентов инфекционной больницы. Больше тридцати отпускников Михайловской артиллерийской академии пополнили коронавирусную статистику Бурятии. «Фонтанке» известно о трех случаях в Свердловской области, где положительные тесты госпитализировали курсантов Военно-космической академии им. Можайского.

О заражении 31 курсанта Михайловской военной артиллерийский академии 18 мая сообщила пресс-служба бурятского управления Роспотребнадзора. Инфицированные прибыли в отпуск из Санкт-Петербурга, десять человек госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Подобный сценарий распространения ковида в стране «Фонтанка» предполагала в апрельской публикации. По ее мотивам всю прошлую неделю уходили письма в адрес президента Путина, министра Шойгу, генерала юстиции Бастрыкина, военного прокурора Петрова. Автор обращений, бывший преподаватель академии Александр (фамилия не указана по его просьбе. — Прим. ред.), сообщает, что в одной только Можайской академии без тестирования было выдано 4,5 тысячи справок, должных подтвердить отсутствие симптомов ОРВИ и эпиданамнеза.

«Один курсант с заболеванием COVID-19 является потенциальным распространителем коронавирусной инфекции минимум для 10 — 15 человек: для окружающих людей за время следования от академии до места прибытия (вокзалы, ж/д транспорт, авиатранспорт, автобусы, маршрутки), для огромного количества родственников, друзей, подруг, которые с нетерпением ждут их дома, а также для врачей, которые будут его лечить», — написал Александр министру обороны Сергею Шойгу.

Разъезжаться по домам курсанты военных вузов начали во время первых майских праздников. По данным «Фонтанки», трое второкурсников прибыли в аэропорт Екатеринбурга 5 мая, прошли обязательное для прибывших из столичных регионов тестирование и по его результатам отправились в больницу. Информацию о курсантах, пополнивших коронавирусную статистику малой родины, «Фонтанке» подтвердил глава городского округа Нижняя Салда Андрей Матвеев. «У всех троих положительные тесты, — сказал он. — В каком именно вузе учатся, не знаю».



Свою принадлежность к петербургской Можайке не стал отрицать один из заболевших уральцев. Он отметил, что, хоть и находится в больнице, уповает на ложную положительность теста. «Потеря обоняния была только первые дни, сейчас я чувствую себя нормально», — рассказал курсант. По состоянию на 17 мая в Нижней Салде выявлено шесть инфицированных. Получается, что можайцы удвоили количество зараженных. По словам курсанта, в Петербурге его не тестировали, а просто выдали ту самую справку. В отпуск отправили 4 мая, 5-го он прибыл домой, 6-го взяли тест, а 9-го пришел результат — хронология не оставляет сомнений, что заражение произошло в академии.

Свое имя собеседник «Фонтанки» просил не называть, так как огласка — прямой путь к отчислению. Большинство можайцев бросают трубки, как только слышат слово «журналист». Это самая верная, к слову, тактика. Один курсант, например, решил схитрить и заявил, что учится в петербургском Политехе. Из уважения к его курсантским погонам раскроем свою журналистскую хитрость: советуем обратить внимание на слабое звено в лице братьев и сестер.



Сколько именно отправленных в отпуск курсантов Можайки имеют теперь подтвержденный диагноз COVID-19, точно знает начальник академии Максим Пеньков. Устав внутренней службы ВС РФ требует от каждого военнослужащего не скрывать любое заболевание, даже полученное в отпуске, и немедленно сообщать о нем своему прямому начальнику. По данным «Фонтанки», доклады от госпитализированных поступают в академию с 10 мая. Как следует из направленного Сергею Шойгу письма, в Военно-космической академии остается еще не меньше 800 курсантов, они размещены на учебной базе в областном Лехтуси и лазарете академии на Ждановской улице в Петербурге.

«В данный момент в Санкт-Петербурге в ВКА имени А. Ф. Можайского проживает около 400 человек 82, 83, 84 курса, оставленные в дежурном подразделении для выполнения повседневных задач (наряды и караулы), несмотря на то, что все караулы по гарнизону отменены. На сегодняшний день более 80 из этих курсантов показали положительный тест на COVID-19», — говорится в обращении, направленном также губернатору Петербурга Александру Беглову и городскому Роспотребнадзору.



Александр указывает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Лехтуси. Там с апреля томятся участники не состоявшегося 9 мая парада Победы. По его сведениям, 7 — 8 мая медработники академии протестировали 50 курсантов с признаками заболевания, коронавирус выявили ещё у 12 человек.

«На момент 12 мая 2020 года в лазарете БОУП п. Лехтуси находится 22 курсанта, заболевших COVID-19, — говорится в письме надзорным органам. — У курсантов в п. Лехтуси также забрали мобильные телефоны, чтобы они не могли никому позвонить и сообщить о происходящей ситуации с заболеванием COVID-19. Их не лечат должным образом и не отправляют в Военно-медицинскую академию».

Начальник Военно-космической академии им. Можайского Максим Пеньков на сегодняшний звонок «Фонтанки» не ответил. В пресс-службе Воздушно-космических сил «Фонтанке» заявили, что не владеют информацией о числе зараженных в Можайке. Редакция направила официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.



К слову, после публикации «Всех уволите, господин министр?» на связь с корреспондентом вышел представитель академии и попытался опровергнуть массовое заражение в ВКА им. Можайского. В ходе подготовки этого материала «Фонтанка» предложила парламентеру прокомментировать новые доказательства. «Я не могу с вами разговаривать, вы же знаете, закон не позволяет», — ответил он и положил трубку.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»