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31.08.2020 21:56
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Танкер Nordindependence, навалившийся на причал в Приморске, арестован. Ущерб оценили почти в 400 млн рублей

Танкер Nordindependence арестован по иску ООО «Приморский торговый порт» («ПТП») к МТ Nordindependence Shipping Managmen B.V. Как стало известно 47news 31 августа, такое решение Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес еще 28-го числа.

Судно навалилось на причал в порту Приморск 26 августа. Арест на танкер наложен в качестве обеспечительных мер. В определении суда указано, что в результате навала Nordindependence повредил оборудование и кабели метеостанции системы контроля сближения с судном. Стоимость ремонта оценили более чем в 375,5 млн рублей. Собственником сооружений является компания «Транснефть».

Танкер Nordindependence был спущен на воду в 2018 году. Судно приписано к порту Мадейра и работает под флагом Португалии. Его владелец — нидерландская фирма Reederei Nord BV, а собственник — Nordindependence Shipping Management BV. Танкер зашёл в Приморск впервые в своей истории, на погрузку он встал ночью 25 августа.

Ранее подобный инцидент произошёл в приморском порту осенью 2016 года, когда при швартовке следовавшего под флагом Греции танкера Delta Pioneer к причалу №1 у сопровождавшего его буксира «Посейдон» оборвался буксировочный трос. В результате корма судна навалилась на конструкцию причала, что привело к повреждениям эстакады и его пала.

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Комментарии (13)

ArturPirogkov
400 миллионов только за повреждение? Интересно сколько стоит строительство причала в европе с метеостанцией?
Капитан Очевидность2
"Ущерб оценили почти в 400 млн рублей"

Причал из золота что ли был?
bluxer
Выгоднее бросить корабль, чем платить за ущерб.
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