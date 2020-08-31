Танкер Nordindependence, навалившийся на причал в Приморске, арестован. Ущерб оценили почти в 400 млн рублей
Танкер Nordindependence арестован по иску ООО «Приморский торговый порт» («ПТП») к МТ Nordindependence Shipping Managmen B.V. Как стало известно 47news 31 августа, такое решение Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес еще 28-го числа.
Судно навалилось на причал в порту Приморск 26 августа. Арест на танкер наложен в качестве обеспечительных мер. В определении суда указано, что в результате навала Nordindependence повредил оборудование и кабели метеостанции системы контроля сближения с судном. Стоимость ремонта оценили более чем в 375,5 млн рублей. Собственником сооружений является компания «Транснефть».
Танкер Nordindependence был спущен на воду в 2018 году. Судно приписано к порту Мадейра и работает под флагом Португалии. Его владелец — нидерландская фирма Reederei Nord BV, а собственник — Nordindependence Shipping Management BV. Танкер зашёл в Приморск впервые в своей истории, на погрузку он встал ночью 25 августа.
Ранее подобный инцидент произошёл в приморском порту осенью 2016 года, когда при швартовке следовавшего под флагом Греции танкера Delta Pioneer к причалу №1 у сопровождавшего его буксира «Посейдон» оборвался буксировочный трос. В результате корма судна навалилась на конструкцию причала, что привело к повреждениям эстакады и его пала.