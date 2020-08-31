Танкер Nordindependence, навалившийся на причал в Приморске, арестован. Ущерб оценили почти в 400 млн рублей

Танкер Nordindependence арестован по иску ООО «Приморский торговый порт» («ПТП») к МТ Nordindependence Shipping Managmen B.V. Как стало известно 47news 31 августа, такое решение Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес еще 28-го числа.



Судно навалилось на причал в порту Приморск 26 августа. Арест на танкер наложен в качестве обеспечительных мер. В определении суда указано, что в результате навала Nordindependence повредил оборудование и кабели метеостанции системы контроля сближения с судном. Стоимость ремонта оценили более чем в 375,5 млн рублей. Собственником сооружений является компания «Транснефть».

