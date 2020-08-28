Истощенных детей из квартиры на Большевиков не удалось показать медикам. С ними сбежала мать
Жительница Невского района, в квартире которой пожарные увидели истощённых детей, предпочла избежать объяснений со службами. Вместе с малолетними сыновьями она исчезла в неизвестном направлении.
По информации «Фонтанки», сотрудники МЧС, днём 28 августа приехавшие по заявке о пожаре в девятиэтажку на проспект Большевиков, 39/1, огня в квартире так и не нашли. На кухне пригорела еда, задымилась сковородка. В квартире находилась 62-летняя бабушка, женщина 30 лет и двое её детей. По уточнённым данным, им 3 и 5 лет.
Проверяя кухню, пожарные оценили асоциальное состояние жилья, отметили, что мальчики не ухожены и с виду близки к истощению, и пригласили полицию. Мать ждать не стала, забрала детей и уехала. Прибывших сотрудников встретила только неразговорчивая пенсионерка, уточнять, где найти дочь и внуков, она отказалась.
Полиция начала проверку, женщину ищут. Своё разбирательство также ведёт прокуратура, обстоятельства выясняют в аппарате уполномоченного по правам ребёнка. Как уточнили в надзоре, по предварительной информации, семья на учете в качестве неблагополучной не состояла. Полицейские уже проверили материалы за последние несколько лет, но по их линии жители квартиры на Большевиков не проходили.