По делу о взятке задержаны гендиректор «Мособлэнерго» и его заместитель. Следствие посмотрело на их виллы и автомобили
Гендиректор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».
«Брижань и Астапов были задержаны в порядке статьи 91 УПК», - пояснил собеседник агентства. Следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемых в Хамовнический суд Москвы. Согласно данным картотеки суда, ходатайства поступили 28 августа. Фигурантов подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Брижань работал в компании с 2013 года, Астапов — с 2015-го.
По данным News.ru, за «общее покровительство при заключении подрядных договоров» руководители «Мособлэнерго» якобы получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. Ссылаясь на материалы уголовного дела, издание сообщает, что уровень жизни задержанных «явно не соответствовал их доходам». «Отмечается, что Брижань и Астапов владеют автомобилями класса люкс, недвижимостью в Европе и загородными виллами», - пишет News.ru.