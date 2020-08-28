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28.08.2020 22:19
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По делу о взятке задержаны гендиректор «Мособлэнерго» и его заместитель. Следствие посмотрело на их виллы и автомобили

Гендиректор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

«Брижань и Астапов были задержаны в порядке статьи 91 УПК», - пояснил собеседник агентства. Следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемых в Хамовнический суд Москвы. Согласно данным картотеки суда, ходатайства поступили 28 августа. Фигурантов подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Брижань работал в компании с 2013 года, Астапов — с 2015-го.

По данным News.ru, за «общее покровительство при заключении подрядных договоров» руководители «Мособлэнерго» якобы получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. Ссылаясь на материалы уголовного дела, издание сообщает, что уровень жизни задержанных «явно не соответствовал их доходам». «Отмечается, что Брижань и Астапов владеют автомобилями класса люкс, недвижимостью в Европе и загородными виллами», - пишет News.ru.

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