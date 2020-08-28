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28.08.2020 21:38
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Автомобиль замминистра обороны попал в ДТП в центре Москвы. Очевидцы говорят, что он ехал на красный

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в центре Москвы. Как сообщает 28 августа вечером телеканал РЕН ТВ, замминистра сидел на пассажирском сидении.

Информацию подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах, правда, не уточнив, что речь именно о Евкурове. «Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны», - цитирует агентство своего собеседника.

Очевидец на видео РЕН ТВ говорит, что автомобиль с включенными проблесковыми маячками ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ехавшим на зеленый водителем. Второй автомобиль после этого вылетел на тротуар и задел женщину с ребенком. По данным ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал, однако телеграм-канал 112 сообщает, что ребенок был якобы госпитализирован с сотрясением мозга.

Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны РФ в 2019 году. Курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. До этого занимал пост президента Ингушетии.

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Комментарии (1)

261254291
"автомобиль с включенными проблесковыми маячками "
Какая разница каким цветом горел светофор? Да хоть лунно-белым.
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