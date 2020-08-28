Смольный возьмет у Росатома уроки эффективной работы. Чиновников мотивируют перспективой вовремя уходить домой

Смольный озаботился повышением производительности труда своих сотрудников. Как сообщил 28 августа аппарат вице-губернатора Евгения Елина, пилотные проекты по внедрению современных методов управления деятельностью госслужащих запущены в трех ведомствах — комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, комитете имущественных отношений и комитете по здравоохранению. Опытом с чиновниками поделятся специалисты госкорпорации «Росатом».

Важным элементом мотивации государственных служащих стала возможность выполнять необходимый объем работы за более короткий промежуток времени и вовремя уходить домой, отмечают в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. Выиграют и граждане, результатом оптимизации будет сокращение сроков оказания государственных услуг.