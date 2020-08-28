Коронавирус увеличит стоимость красной икры

Оптовые поставщики красной икры заявляют о росте цен, как минимум вполовину. Об этом пишет 28 августа «Коммерсант».



В первую очередь цена вырастет из-за неудачной путины, которая стала худшей с 2014 года. Так, в Камчатском крае улов снизился на 54%, до 173 тысяч тонн, а в Сахалинской области — на 39%.



Помимо этого в стоимость одного из главных блюд российского новогоднего стола войдут увеличившиеся расходы рыбаков на материалы и оборудование, а также зарплаты работников, которые находились на карантине.

