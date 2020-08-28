Коронавирус увеличит стоимость красной икры

Оптовые поставщики красной икры заявляют о росте цен, как минимум вполовину. Об этом пишет 28 августа «Коммерсант».
В первую очередь цена вырастет из-за неудачной путины, которая стала худшей с 2014 года. Так, в Камчатском крае улов снизился на 54%, до 173 тысяч тонн, а в Сахалинской области — на 39%.
Помимо этого в стоимость одного из главных блюд российского новогоднего стола войдут увеличившиеся расходы рыбаков на материалы и оборудование, а также зарплаты работников, которые находились на карантине.
«В 2019 году летом икра горбуши стоила порядка 2300 рублей за кг, сейчас цена может достичь 3000 рублей», — сообщил изданию глава компании Agro & Food Communications Илья Березнюк.
По данным Росрыболовства, к концу лета в России выловлено 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что почти вполовину меньше, чем два года назад. Объем икры же за весь 2020 год может составить всего 17 тысяч тонн. Это на треть меньше, чем в прошлом году