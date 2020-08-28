В Гатчине представили новый зимовочный комплекс российской антарктической станции «Восток» и входящий в него современный медицинский блок с телемедицинской системой. Круглый год отрезанные от внешнего мира полярники смогут получать удаленную помощь от врачей с помощью телемедицинского модуля петербургского производства.

Новую станцию «Восток» установят в Восточной Антарктиде, рядом со старой одноимённой. Считается, что это самая холодная точка планеты, где высота ледяного купола достигает своего максимума. 21 июля 1983 года здесь зарегистрирована самая низкая температура на планете: −89,2 °C.



Поставку, оснащение и монтаж медицинского операционного блока для новой внутриконтинентальной антарктической станции «Восток» осуществила компания Hospital Technic.В медицинском блоке новой антарктической станции «Восток» полярникам смогут оказывать медицинскую помощь, а том числе и хирургическую. В операционный блок площадью 44 кв. м входят операционная, реанимационная комната с отдельным душем и туалетом, помещения для хранения и стерилизации медицинских материалов и инструментов.

Блок оснащен необходимым медицинским и лабораторным оборудованием, включая аппарат ИВЛ и барокамеру для адаптации полярников к пониженному давлению, так как станция расположена на высоте порядка 3500 м над уровнем моря, где атмосферное давление опускается до 450 мм рт. ст. Специальные материалы помещения медицинского блока выдерживают до 45 минут огневого воздействия и неуязвимы к сильнейшим перепадам температур.

Антарктическая станция полностью изолирована от внешнего мира более 10 месяцев в году, невозможно никакое сообщение, включая авиационное. Порядка 15 полярников оказываются полностью отрезанными от внешнего мира, единственная возможная связь — спутниковая. Поэтому медицинский блок оснастили мобильным терминалом телемедицины MVS VEGA, разработанным в Петербурге, чтобы сотрудников могли консультировать ведущие врачи с материка.



Общий вид зимовочного комплекса операционный блок в составе медицинского центра мобильный терминал телемедицины MVS Teleport. Он обеспечивает телемедицинские трансляции по спутниковой связи с материком помещение для стерилизации Блок управления инженерными сетями Реанимация - изолятор