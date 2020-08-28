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28.08.2020 10:42
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В Петербурге зарегистрировано в два раза меньше смертей от коронавируса, чем сутками ранее

Количество умерших от коронавируса петербуржцев увеличилось до 2 401. За минувшие сутки в городе зарегистрировано девять новых смертей от COVID-19. Об этом 28 августа сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

В России за сутки подтвердили 110 умерших от коронавируса жителей страны, их общее число выросло до 16 914.

За указанный период выздоровели 5 905 россиянин (86 — из Петербурга). Всего с начала пандемии преодолеть болезнь смогли 798 466 граждан РФ (25 530 — из Петербурга).

Тем временем заболеваемость COVID-19 в Северной столице продолжает расти. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 187 новых случаев.

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