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28.08.2020 10:38
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Всю неделю в Петербурге растет статистика по заболеваемости коронавирусом

В Петербурге на 28 августа зафиксировано 187 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по России 4829 человек заразились новой инфекцией.

Новых заболевших COVID-19 за день выявили на всей территории России, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заразившихся за сутки опять нашли в Москве — 654. Это почти в 3,4 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга. Под медицинским наблюдением в городе остаются ровно 404 человека. С начала пандемии в Петербурге заразилось 36 104 горожан.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России выросло до 980 405. Большинство заразившихся COVID-19 россиян (798 466) смогли вылечиться, однако для 16 914 коронавирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (6)

Cashmare
"Под медицинским наблюдением в городе остаются ровно 404 человека"... а что, может быть не ровно 404, это как? 404 и еще туловище без конечностей?
lsv.spb
Ну что это за рост? Вот если б в 1,5-2 раза и опять оплачиваемые нерабочие дни на месяц - вот было бы отлично. А так - скукота.
Serg_I
Собственно, ничего необычного в плане распространения заразы не происходит - она передаётся от человека к человеку и сама при этом ослабевает. Необычное только одно - система построена так, что тестирование ограничено, а значительная часть носителей не изолируется! Наращиваем коллективный иммунитет, прикрываясь масками-отмазками!
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