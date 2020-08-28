Всю неделю в Петербурге растет статистика по заболеваемости коронавирусом

В Петербурге на 28 августа зафиксировано 187 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по России 4829 человек заразились новой инфекцией.

Новых заболевших COVID-19 за день выявили на всей территории России, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заразившихся за сутки опять нашли в Москве — 654. Это почти в 3,4 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга. Под медицинским наблюдением в городе остаются ровно 404 человека. С начала пандемии в Петербурге заразилось 36 104 горожан.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России выросло до 980 405. Большинство заразившихся COVID-19 россиян (798 466) смогли вылечиться, однако для 16 914 коронавирус закончился летальным исходом.