Мошенницы украли сбережения у 90-летней петербурженки. Из-под подушки пропали полмиллиона
Пожилая жительница Красногвардейского района Петербурга стала жертвой нескольких мошенниц, которые заявились к ней домой под видом представительниц госучреждения. Обманным манёвром они заполучили полмиллиона рублей из сбережений пенсионерки.
Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Шаумяна. По её словам, пропажу накоплений она обнаружила после того, как в её квартире побывали две женщины.
Их визиту предшествовал телефонный звонок, поступивший из «пенсионного фонда» и «гуманитарной помощи». Пытливый женский голос интересовался, где и в каком количестве пенсионерка хранит сбережения, а затем заявил, что в настоящее время производится обмен старых купюр на новые и к ней скоро зайдут.
Представившись сотрудницами вышеуказанных организаций, гостьи попросили хозяйку квартиры пересчитать хранящиеся у неё деньги, та так и сделала, а затем спрятала их под подушку. После этого мошенницы также попросили заполнить её несколько заявлений, быстро распрощались и ушли. Как только дверь за ними была закрыта, в квартире снова раздался телефонный звонок — звонили из «пенсионного фонда» и «гуманитарной помощи». Разговор длился 15 минут, а когда закончился, пожилая женщина поняла, что денег под подушкой нет. У неё пропали 514 тысяч рублей.
Приметы мошенниц она описала так: на вид 35–40 лет, волосы светлые. У одной из них на лице была медицинская маска. Полицейские приступили к их поиску.