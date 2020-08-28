Мошенницы украли сбережения у 90-летней петербурженки. Из-под подушки пропали полмиллиона

Пожилая жительница Красногвардейского района Петербурга стала жертвой нескольких мошенниц, которые заявились к ней домой под видом представительниц госучреждения. Обманным манёвром они заполучили полмиллиона рублей из сбережений пенсионерки.



Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Шаумяна. По её словам, пропажу накоплений она обнаружила после того, как в её квартире побывали две женщины.



Их визиту предшествовал телефонный звонок, поступивший из «пенсионного фонда» и «гуманитарной помощи». Пытливый женский голос интересовался, где и в каком количестве пенсионерка хранит сбережения, а затем заявил, что в настоящее время производится обмен старых купюр на новые и к ней скоро зайдут.

