Дом на Кораблестроителей «заминировали» с помощью оставленной на двери записки. Судам угрожали по старинке

Как стало известно Иа «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа, накануне в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Кораблестроителей. Встревоженным голосом она рассказала, что её муж только что вернулся домой с листом бумаги в руках, который, по его словам, снял с двери подъезда. На нём чёрным по белому были написаны такие слова, как «предупреждение», «негативные последствия», а также оставлен телефонный номер. Супружеская пара по нему позвонила. Голос на другом конце трубки сказал, что им нужно собирать вещи, так как скоро произойдёт взрыв. Причиной тому якобы стал долг одного из их соседей.

Жилое здание в Василеостровском районе Петербурге стало объектом проверки полицейских и взрывотехников. «Минёр» предупредил жильцов о готовящемся «взрыве» с помощью записки. Не обошлось и без традиционных анонимок городским судам.

Полицейские и взрывотехники осмотрели жилое здание и прилегающую к нему территорию, но не нашли никаких опасных предметов. Эвакуация не проводилась.



Проверка номера телефона, который был указан в записке, показала, что он принадлежит краснодарскому предпринимателю, а по геопозиции его владелец находится на Петровском проспекте в Петербурге.



Помимо этого в четверг не обошлось и без писем с угрозами взрывов, которые уже год поступают на электронные почты городских судов. На этот раз их анонимные авторы представились «Мистером Бортниковым» и заявили, что собираются поднять на воздух не только судебные инстанции, но и отели, мосты, вокзалы. Проверка коснулась более пятисот зданий и продлилась полдня. Однако информация не подтвердилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



«Минёры» больше года просят вернуть якобы похищенные с криптобиржи биткоины. По их словам, виртуальную валюту украл православный предприниматель Константин Малофеев, а тревожные сообщения будут поступать до тех пор, пока он её не вернёт.

