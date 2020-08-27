Смольный предложил разовую работу опальному игроку «Что? Где? Когда?» Михаилу Скипскому

Организованный комитетом по молодежной политике Фестиваль интеллектуальных игр в Петербурге проведет знаток и тренер Михаил Скипский. В международной ассоциации «Что? Где? Когда?» работать с молодежью ему запретили.

Скипский — школьный преподаватель географии. С весны 2020 года бывшие ученицы публично вспоминают домогательства педагога. Месяц назад Скипского исключили из комиссии по работе с детьми и молодежью международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», в школьных и студенческих турнирах он не участвует.

Председатель «Совета работающей молодежи» Сергей Масликов сообщил «Фонтанке», что принцип подбора ведущего фестиваля был прост, если не элементарен.

«На кого у нас был выход, того и пригласили, — сказал Масликов. — Мы хотели члена элитарного клуба. Была идея позвать Друзя, но он в возрасте, да и вряд ли бы пошел. А Скипский вел ЧГК на предприятиях, многим он знаком. Никакого умысла или вызова в его приглашении не было».

На проведение Фестиваля интеллектуальных игр среди предприятий Смольный выдал субсидию 395 тысяч рублей. Гонорар ведущего составит, по данным «Фонтанки», 50–80 тысяч.