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27.08.2020 09:56
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Китаец прогорел на модном бизнесе по продаже медицинских масок. Подвел русский друг

Гражданину Поднебесной потребовалась помощь петербургской полиции после неудачного бизнеса с жителем Петербурга. Договор о продаже масок скрепили лишь рукопожатием.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа, в полицию Василеостровского района накануне около десяти часов вечера пришел 33-летний проживающий в Петербурге гражданин Китая. Несмотря на постоянную работу в одной из городских компаний, он решил заработать на модной теме — продаже медицинских масок. Договорился со знакомым на словах и передал 50 тысяч штук на сумму в 250 тысяч рублей. А вот дохода так и не дождался. Русский друг пропал.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Ответочка за лаоваев - которых в Китае не считается зазорным напарить.
Brezhnev
«попал» то китаец, а не русский друг, который ПРОПАЛ, наверное )))
Агроном аэродрома
Вот козёл узкоглазый! На гуманитарной помощи нажЫться решил. Не знал, бедняга, что в России всё по закону - гумапомощь должна быть бесплатной.
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