Китаец прогорел на модном бизнесе по продаже медицинских масок. Подвел русский друг
Гражданину Поднебесной потребовалась помощь петербургской полиции после неудачного бизнеса с жителем Петербурга. Договор о продаже масок скрепили лишь рукопожатием.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа, в полицию Василеостровского района накануне около десяти часов вечера пришел 33-летний проживающий в Петербурге гражданин Китая. Несмотря на постоянную работу в одной из городских компаний, он решил заработать на модной теме — продаже медицинских масок. Договорился со знакомым на словах и передал 50 тысяч штук на сумму в 250 тысяч рублей. А вот дохода так и не дождался. Русский друг пропал.
По заявлению проводится проверка.