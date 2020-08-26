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26.08.2020 20:05
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МВД проводит обыски по делу о хищении миллиарда рублей на поставках элементов для модуля МКС

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) и представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина (входит в Ростех) по делу о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для модуля Международной космической станции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, средства выводили через подставные фирмы.

В Роскосмосе подтвердили, что следователи заинтересовались экс-гендиректором ПАО «РКК "Энергия» В. Л. Солнцевым и несколькими бывших менеджеров РКК. Речь идёт о деяниях 2018 года. Контракт с Солнцевым был расторгнут после того, как Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос - к гендиректору РКК возникли вопросы по поводу его деятельности. Был проведён аудит предприятия, результаты которого и легли в основу дела.

Научно-энергетический модуль задумывался как альтернативный источник питания, который обеспечит энергетическую независимость российскому сегменту. Запуск НЭМ к МКС запланирован на 2022 год.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" выиграла конкурс на создание НЭМ для МКС в конце 2012 года. Объем НЭМ составлякт около 30 куб. м, он должен вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

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