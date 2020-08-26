«Десять негритят» Агаты Кристи во Франции выйдут под новым названием
Книга Агаты Кристи «Десять негритят» в новом издании, которое появится на прилавках магазинов в октябре, получит новое название — об этом 26 августа сообщает Le Point. Детектив будет называться «Их было десять».
СМИ уточняет, что из текста было исключено слово «негр», упоминавшееся в переводе 1940-х 74 раза. Кроме того, Негритянский остров будет заменен на «Остров Солдата». Правки были обязательными, в соответствии с пожеланиями Джеймса Причарда, потомка автора.
«Она (Агата Кристи. — Прим. ред.) бы не хотела, чтобы ее фразы кого-то обидели. Сегодня мы в силах это исправить, не меняя произведение, но делая его приемлемым для всех. Для меня это важно», — цитирует Причарда бельгийское издание RTL.
На языке оригинала название книги было изменено уже давно — в США книгу еще с 1940-х публиковали под названием «И никого не стало» или «Десять маленьких индейцев», затем на него перешла Великобритания.
Решение, что все новые издания будут выходить под новыми названиями, было принято наследниками. Среди стран, где книгу знают под оригинальным наименованием, — Испания, Греция, Сербия, Румыния, Венгрия и Россия.
«Фонтанка.ру»