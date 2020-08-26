«Десять негритят» Агаты Кристи во Франции выйдут под новым названием

Книга Агаты Кристи «Десять негритят» в новом издании, которое появится на прилавках магазинов в октябре, получит новое название — об этом 26 августа сообщает Le Point. Детектив будет называться «Их было десять».



СМИ уточняет, что из текста было исключено слово «негр», упоминавшееся в переводе 1940-х 74 раза. Кроме того, Негритянский остров будет заменен на «Остров Солдата». Правки были обязательными, в соответствии с пожеланиями Джеймса Причарда, потомка автора.



«Она (Агата Кристи. — Прим. ред.) бы не хотела, чтобы ее фразы кого-то обидели. Сегодня мы в силах это исправить, не меняя произведение, но делая его приемлемым для всех. Для меня это важно», — цитирует Причарда бельгийское издание RTL.

