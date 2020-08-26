Аэропорт Лаппеенранты запускает новые направления и ждет россиян. Коронавирусные ограничения на границе пока сохраняются

Аэропорт Лаппеенранты возобновляет международные полеты, а также запускает новые направления.



«Мы запускаем новые направления и возобновляем приостановленные. <...> Авиакомпания Ryanair добавляет авиарейсы в Лаппеенранту. Новое авиасообщение из немецкой Баварии в Лаппеенранту открывается в октябре, возобновляются авиарейсы в Берлин и Будапешт», — рассказал 26 августа исполнительный директор финского аэропорта Эйя Йоро.



По его словам, осенью откроется авиасообщение между Лаппеенрантой и аэропортом Мемминген, который расположен в 110 километрах от Мюнхена. В марте следующего года планируется также рейс в Вену.

