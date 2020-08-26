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26.08.2020 11:06
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Аэропорт Лаппеенранты запускает новые направления и ждет россиян. Коронавирусные ограничения на границе пока сохраняются

Аэропорт Лаппеенранты возобновляет международные полеты, а также запускает новые направления.

«Мы запускаем новые направления и возобновляем приостановленные. <...> Авиакомпания Ryanair добавляет авиарейсы в Лаппеенранту. Новое авиасообщение из немецкой Баварии в Лаппеенранту открывается в октябре, возобновляются авиарейсы в Берлин и Будапешт», — рассказал 26 августа исполнительный директор финского аэропорта Эйя Йоро.

По его словам, осенью откроется авиасообщение между Лаппеенрантой и аэропортом Мемминген, который расположен в 110 километрах от Мюнхена. В марте следующего года планируется также рейс в Вену.

В Финляндии отметили, что «очень надеются» увидеть среди своих пассажиров и россиян. При этом Йоро констатировал, что «глобальная пандемия создает проблемы для авиакомпаний и туроператоров».

Финляндия уже несколько раз продлевала коронавирусные ограничения для въезда в республику граждан России. В Суоми Швецию, РФ, Испанию и Великобританию относят к государствам высокого риска.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Взлет покружили, посадка.. Все популярные направления закрыты финским правительством.
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