Финский национальный авиаперевозчик Finnair убрал рейсы в Петербург из расписания на сентябрь 2020 года. Это видно в системе бронирования на сайте компании.
Ещё 13 августа Северная столица в планах Finnair значилась, хотя Москва уже отсутствовала.
Ранее сообщалось, что финская авиакомпания намерена сократить 1000 рабочих мест и усилить меры по экономии средств.
Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта этого года. С 1 августа были разрешены полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа — в Швейцарию. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. О новых открытиях пока не сообщалось.