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25.08.2020 15:32
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Finnair отменил рейсы в Петербург в сентябре

Финский национальный авиаперевозчик Finnair убрал рейсы в Петербург из расписания на сентябрь 2020 года. Это видно в системе бронирования на сайте компании.

Фото: скриншот с https://www.finnair.com/ru-ru

Ещё 13 августа Северная столица в планах Finnair значилась, хотя Москва уже отсутствовала.

Ранее сообщалось, что финская авиакомпания намерена сократить 1000 рабочих мест и усилить меры по экономии средств.

Фото: скриншот с https://www.finnair.com/ru-ru

Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта этого года. С 1 августа были разрешены полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа — в Швейцарию. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. О новых открытиях пока не сообщалось.

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Комментарии (1)

Уже и не интересно)) достали со своими продлениями, больно нужна нам ваша Финка, сидите там и к нам нече ходить пол топтать. Как говорит наш царь...абсолютно зеркально)))
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