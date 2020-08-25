Finnair из-за пандемии затягивает пояса и сокращает 1000 рабочих мест

«Предполагается, что 1000 рабочих мест могут быть сокращены из-за ситуации с COVID-19 и что как бессрочные, так и временные увольнения будут продолжены», — заявили в компании, отметив, что доходы в связи с пандемией «значительно снизились». «Некоторые из основных факторов, способствующих этому снижению, по-видимому, сохранятся дольше, чем ожидалось изначально», — признаёт генеральный директор Finnair Топи Маннер.

Все 6200 сотрудников Finnair в Финляндии были поочерёдно отправлены в вынужденный отпуск в течение весны и лета. Такой принудительный отдых продолжится.



20 мая 2020 года Finnair объявила, что к 2022 году планирует сократить постоянные расходы почти на 80 миллионов евро по сравнению с уровнем 2019 года. После тщательного изучения источников такой потенциальной экономии и признания того, что некоторые элементы воздействия COVID-19, такие как удаленная работа и её влияние на деловые поездки, вероятно, будут иметь долгосрочный характер, Finnair увеличила свою цель экономии до 100 млн евро.

Ранее компания сообщала, что ежедневно теряет из-за коронакризиса 2 млн евро. По оценкам перевозчика, «объём перевозок восстановится до уровня 2019 года через 2–3 года, хотя более вероятно, что это время будет увеличиваться к концу периода по причинам, указанным выше».