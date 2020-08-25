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25.08.2020 08:58
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Мать мальчика-инвалида, которого нашли нетрезвым на Петергофском шоссе, привлекли за оставление в опасности

Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело в отношении матери, которая после развлечений с алкоголем и наркотиками бросила сына-колясочника одного. Ребенок попал в больницу с отравлением этанолом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, мать пьяного мальчика, которого петербуржцы нашли лежащем на садовом участке на Петергофском шоссе, могут лишить родительских прав. Девятилетнего нашли в субботу за домом 90 по указанному шоссе. Он лежал без сознания рядом с инвалидной коляской. В больнице, куда доставили ребенка, выяснили, что он получил алкогольное отравление.

Полицейские выяснили, что 26-летняя мать мальчика накануне с граждански мужем пировала на участке, выпивала и принимала наркотики, а потом ушла забыв о сыне. Её уже привлекли к административной ответственности, а теперь могут лишить и ребенка.

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