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24.08.2020 20:47
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C такого ракурса Лахта Центр вы ещё не видели. Петербуржец вышел в финал международного фотоконкурса со снимком башни

Петербуржец Юрий Столыпин вышел в финал международного фотоконкурса британского Королевского метеорологического общества со снимком Лахта Центра. Об этом сообщают организаторы конкурса 24 августа.

Фото: Юрий Столыпин, фото предоставлено пресс-службой Royal Meteorological Society

30-летний фотограф сумел запечатлеть самое высокое здание в Европе сверху, когда оно окутано туманом. Снимок под названием «Стальная звезда»оценили благодаря необычным метеоусловиям, в которых он был сделан. Как признался автор фото, он долго вынашивал идею и ждал нужной погоды.

Голосование завершится 25 сентября, итоги конкурса объявят 17 октября.

В шорт-лист попали ещё два россиянина — Алексей Трофимов из Братска показал зимний Байкал, а Михаил Щеглов из Москвы — завораживающие льды Исландии.

Фото: Юрий Столыпин, фото предоставлено пресс-службой Royal Meteorological Society

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Комментарии (2)

Елена Козюкова
Красота невероятная!!!
Alkaline
Это правда прям шедевр? Ничего я не понимаю в фотографии...(
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