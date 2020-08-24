C такого ракурса Лахта Центр вы ещё не видели. Петербуржец вышел в финал международного фотоконкурса со снимком башни
Петербуржец Юрий Столыпин вышел в финал международного фотоконкурса британского Королевского метеорологического общества со снимком Лахта Центра. Об этом сообщают организаторы конкурса 24 августа.
30-летний фотограф сумел запечатлеть самое высокое здание в Европе сверху, когда оно окутано туманом. Снимок под названием «Стальная звезда»оценили благодаря необычным метеоусловиям, в которых он был сделан. Как признался автор фото, он долго вынашивал идею и ждал нужной погоды.
Голосование завершится 25 сентября, итоги конкурса объявят 17 октября.
В шорт-лист попали ещё два россиянина — Алексей Трофимов из Братска показал зимний Байкал, а Михаил Щеглов из Москвы — завораживающие льды Исландии.