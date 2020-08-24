Волонтёры «Ночлежки» петербургским и московским школьникам расскажут о бездомности

Волонтёры «Ночлежки» с начала нового учебного года планируют проводить в школах двух столиц встречи-лекции, на которых расскажут про работу благотворительной организации и о благотворительности.



«Мы уверены, что очень важно говорить с детьми и подростками о том, что такое бездомность. Делаем это из года в год, чтобы разрушать жестокий стереотип о том, что слово «бездомный» как-то характеризует человека. На встречах поговорим о реальных причинах бездомности, о том, как людям сложно самостоятельно выбраться с улицы, как им можно помочь. Объясним, что для нас значит помогать тем, кто попал в беду. А еще расскажем о том, как появляются общественные организации и зачем они нужны», — рассказали о своих планах в «Ночлежке».

