Поскользнулся, упал, рана в ноге. За разбитое стекло машины пьяный петербуржец словил четыре пули
Не удержавшийся на ногах петербуржец повредил машину на улице Доблести. Возмещения от него потребовали с травматом.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа, 25-летний мужчина с подругой около половины второго ночи в воскресенье возвращался в разгоряченном алкоголем состоянии и у дома 68, корпус 1, по улице Доблести не удержался на ногах и упал на припаркованный там автомобиль «Фольксваген Поло». От удара в осколки разлетелось заднее стекло. Из машины вышли двое, один из которых вытащил травматический пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в сторону упавшего. После этого пара села в иномарку и уехала.
Пострадавшего увезли в больницу
Сотрудники полиции, которых на место вызвала подруга раненого, около 1:45 у дома 62 по улице Маршала Казакова остановили «Фольксваген Поло», в котором были двое мужчин 27 и 24 лет. Их доставили в отдел, где составили протоколы о мелком хулиганстве. У одного из них нашли травматический пистолет, зарегистрированный на друга.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.