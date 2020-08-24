Поскользнулся, упал, рана в ноге. За разбитое стекло машины пьяный петербуржец словил четыре пули

Не удержавшийся на ногах петербуржец повредил машину на улице Доблести. Возмещения от него потребовали с травматом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа, 25-летний мужчина с подругой около половины второго ночи в воскресенье возвращался в разгоряченном алкоголем состоянии и у дома 68, корпус 1, по улице Доблести не удержался на ногах и упал на припаркованный там автомобиль «Фольксваген Поло». От удара в осколки разлетелось заднее стекло. Из машины вышли двое, один из которых вытащил травматический пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в сторону упавшего. После этого пара села в иномарку и уехала.

