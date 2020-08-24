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24.08.2020 09:21
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Поскользнулся, упал, рана в ноге. За разбитое стекло машины пьяный петербуржец словил четыре пули

Не удержавшийся на ногах петербуржец повредил машину на улице Доблести. Возмещения от него потребовали с травматом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа, 25-летний мужчина с подругой около половины второго ночи в воскресенье возвращался в разгоряченном алкоголем состоянии и у дома 68, корпус 1, по улице Доблести не удержался на ногах и упал на припаркованный там автомобиль «Фольксваген Поло». От удара в осколки разлетелось заднее стекло. Из машины вышли двое, один из которых вытащил травматический пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в сторону упавшего. После этого пара села в иномарку и уехала.

Пострадавшего увезли в больницу № 15, где врачи нашли у него ранения обеих ног, плеча и груди.

Сотрудники полиции, которых на место вызвала подруга раненого, около 1:45 у дома 62 по улице Маршала Казакова остановили «Фольксваген Поло», в котором были двое мужчин 27 и 24 лет. Их доставили в отдел, где составили протоколы о мелком хулиганстве. У одного из них нашли травматический пистолет, зарегистрированный на друга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

Zloi_prohozhiy
Стрелки какой национальности, чего не указано?
hayalci33
Может пора вводить ограничения на ношение травматов? А то это уже мода прямо.
hal9000
Чёт траектория падения странная...
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