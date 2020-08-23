Движение между двумя станциями третьей (зелёной) линии петербургского метрополитена временно оставлено. Об этом 23 августа сообщает Telegram-канал городской подземки.



Согласно опубликованному сообщению, с 11:00 поезда перестали курсировать между «Беговой» и «Маяковской». Причиной тому стала неисправность одного из составов. Сколько времени займёт устранение проблемы — не уточняется.

Как сообщают читатели «Фонтанки», также увеличен интервал движение поездов между станциями метро «Рыбацкое» и «Александра Невского», об этом было объявлено по громкоговорителям.