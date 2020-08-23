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23.08.2020 11:22
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В петербургском метро остановлено движение между станциями «Беговая» и «Маяковская»

Движение между двумя станциями третьей (зелёной) линии петербургского метрополитена временно оставлено. Об этом 23 августа сообщает Telegram-канал городской подземки.

Согласно опубликованному сообщению, с 11:00 поезда перестали курсировать между «Беговой» и «Маяковской». Причиной тому стала неисправность одного из составов. Сколько времени займёт устранение проблемы — не уточняется.

Как сообщают читатели «Фонтанки», также увеличен интервал движение поездов между станциями метро «Рыбацкое» и «Александра Невского», об этом было объявлено по громкоговорителям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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движение оставлено. 2 раза. фонтанка,хватит школьников на стажировку нанимать
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