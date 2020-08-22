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22.08.2020 10:50
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В Ленобласти проходит панихида по погибшим под Донецком в самолете «Пулковских авиалиний». Сегодня — 14 лет со дня катастрофы

22 августа — 14-летняя годовщина со дня авиакатастрофы под Донецком, в которой погибли экипаж и пассажиры рейса «Анапа-Санкт-Петербург». Панихида проходит у часовни в Ленобласти.

Трансляция панихиды ведется в группе РОО «Прерванный полет» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что служат ее у часовни в п. Малое Карлино.

Самолет ТУ-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии» 22 августа 2006 года упал в районе п. Сухая Балка в Донецкой области. Погибли 160 пассажиров, из которых 50 были детьми, и 10 членов экипажа. По результатам следствия виновником трагедии назван командир самолета.

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Комментарии (1)

Nationalverrater_2
никто за это не наказан. хотя хозяева этой конторы прессовали летчиков за расход топлива. потому и полетели они через грозу. керосин этим мерзавцам дороже людей
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