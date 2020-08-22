В Ленобласти проходит панихида по погибшим под Донецком в самолете «Пулковских авиалиний». Сегодня — 14 лет со дня катастрофы

22 августа — 14-летняя годовщина со дня авиакатастрофы под Донецком, в которой погибли экипаж и пассажиры рейса «Анапа-Санкт-Петербург». Панихида проходит у часовни в Ленобласти.



Трансляция панихиды ведется в группе РОО «Прерванный полет» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что служат ее у часовни в п. Малое Карлино.