В Ленобласти проходит панихида по погибшим под Донецком в самолете «Пулковских авиалиний». Сегодня — 14 лет со дня катастрофы
22 августа — 14-летняя годовщина со дня авиакатастрофы под Донецком, в которой погибли экипаж и пассажиры рейса «Анапа-Санкт-Петербург». Панихида проходит у часовни в Ленобласти.
Трансляция панихиды ведется в группе РОО «Прерванный полет» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что служат ее у часовни в п. Малое Карлино.
Самолет ТУ-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии» 22 августа 2006 года упал в районе п. Сухая Балка в Донецкой области. Погибли 160 пассажиров, из которых 50 были детьми, и 10 членов экипажа. По результатам следствия виновником трагедии назван командир самолета.