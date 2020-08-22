FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.08.2020 10:36
3
Печать

Число погибших при взрыве бытового газа в Ярославле увеличилось до трех человек

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трех человек. Об этом сообщает МЧС России 22 августа.

Взрыв в доме номер 5, корпус 2 по улице Батова произошел накануне, в результате чего в здании обрушились перекрытия. Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик. Про одну из погибших известно, что она была преподавателем в детской школе искусств.

Пострадали четыре человека, все они в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Причины ЧП устанавливаются.

Губернатор области заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Александр Соломко
Интересно, сколько нужно трупов властям единовременно, чтобы они, наконец, начали какие-то реформы в сфере газоснабжения???
Alex000
Это уже даже становится привычным - как какие-то нелицеприятные для нынешних события, так где-нибудь газик хлопнет в ладошки обязательно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний