Число погибших при взрыве бытового газа в Ярославле увеличилось до трех человек

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трех человек. Об этом сообщает МЧС России 22 августа.



Взрыв в доме номер 5, корпус 2 по улице Батова произошел накануне, в результате чего в здании обрушились перекрытия. Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик. Про одну из погибших известно, что она была преподавателем в детской школе искусств.



Пострадали четыре человека, все они в состоянии средней степени тяжести.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Причины ЧП устанавливаются.

