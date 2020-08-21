СК РФ возбудил дело после обрушения подъезда жилого дома в Ярославле

«21 августа 2020 года в городе Ярославле на улице Батова в десятиэтажном жилом доме произошло обрушение части этажей. По предварительной информации в результате произошедшего погиб один человек, еще несколько пострадали. Количество пострадавших будет уточняться. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части многоквартирного дома после взрыва газа в Ярославле, следует из заявления ведомства от 21 августа.

Все обстоятельства инцидента продолжаются устанавливаться следователями на месте происшествия.

По данным МЧС, в результате происшествия четыре человека пострадали и один погиб. Спасатели ищут людей под завалами.

Губернатор области заверил в том, что всем пострадавшим будет оказана помощь.