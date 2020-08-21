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21.08.2020 20:47
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Глава ВОЗ надеется, что пандемия коронавируса закончится меньше чем за два года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 21 августа выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 меньше чем за два года.

Как передаёт ТАСС, на брифинге в Женеве Гебрейесус напомнил, что разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Сейчас, в эпоху глобализации, из-за «большего числа связей в мире шанс на распространение вируса выше», чем сто лет назад, «но у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить», подчеркнул глава ВОЗ.

Технологии являются нашим преимуществом. «Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность», — сказал Гебрейесус. Он надеется на вакцину от коронавируса и на «максимальное использование имеющихся инструментов» в борьбе с инфекцией.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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