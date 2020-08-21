В Петербурге заместителя начальника 71-го отдела полиции заподозрили во взятке. На его рабочем месте обыск
Заместитель начальника 71-го отдела полиции Петроградского района Петербурга задержан по подозрению в коррупции. Теневой приработок, который вменяют майору, длился несколько месяцев, но размером не поразит.
Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, уголовное дело по части 3 статьи 290 УК «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)» возбуждено в Следственном комитете накануне. По версии следствия, нечистым на руку оказался 29-летний Султан Исаков, заместитель начальника 71-го отдела по службе.
В пятницу в отдел на Мончегорской сотрудники Управления собственной безопасности МВД совместно со Следкомом нагрянули с обысками, Исаков задержан. Ему вменяют поборы со строительной компании, платившей за спокойствие своих работников-мигрантов. Закрывать глаза на нарушение миграционного законодательства подозреваемый якобы согласился за 10 тысяч рублей в месяц, через посредника и переводами успел получить 50 тысяч. Как добавили собеседники в Петроградском УМВД, деньги от фирмы якобы поступали на банковскую карту брата задержанного майора.