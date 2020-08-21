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21.08.2020 18:17
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В Петербурге заместителя начальника 71-го отдела полиции заподозрили во взятке. На его рабочем месте обыск

Заместитель начальника 71-го отдела полиции Петроградского района Петербурга задержан по подозрению в коррупции. Теневой приработок, который вменяют майору, длился несколько месяцев, но размером не поразит.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, уголовное дело по части 3 статьи 290 УК «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)» возбуждено в Следственном комитете накануне. По версии следствия, нечистым на руку оказался 29-летний Султан Исаков, заместитель начальника 71-го отдела по службе.

В пятницу в отдел на Мончегорской сотрудники Управления собственной безопасности МВД совместно со Следкомом нагрянули с обысками, Исаков задержан. Ему вменяют поборы со строительной компании, платившей за спокойствие своих работников-мигрантов. Закрывать глаза на нарушение миграционного законодательства подозреваемый якобы согласился за 10 тысяч рублей в месяц, через посредника и переводами успел получить 50 тысяч. Как добавили собеседники в Петроградском УМВД, деньги от фирмы якобы поступали на банковскую карту брата задержанного майора.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260551481
С приходом плугинской братвы в ГУ МВД по С-Пб и ЛО тарифы на нахождение у руля начальников районных подразделений кратно возросли. Отсюда возросли "финансовые нагрузки" на структурные подразделения входящие в районные управления, и, в свою очередь, на личный состав этих самых подразделений.
umruss
Опять Султан и опять заместительначальника.
260928241
Взятка ! Потрачено.
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