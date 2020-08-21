В Петербурге заместителя начальника 71-го отдела полиции заподозрили во взятке. На его рабочем месте обыск

Заместитель начальника 71-го отдела полиции Петроградского района Петербурга задержан по подозрению в коррупции. Теневой приработок, который вменяют майору, длился несколько месяцев, но размером не поразит.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, уголовное дело по части 3 статьи 290 УК «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)» возбуждено в Следственном комитете накануне. По версии следствия, нечистым на руку оказался 29-летний Султан Исаков, заместитель начальника 71-го отдела по службе.

