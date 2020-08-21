Белорусская церковь осудила насилие на митингах и попросила священников не участвовать в политике

Белорусский экзархат Московского патриархата на своем сайте опубликовал обращение по поводу проходящих в республике акций протеста.



«Православная Церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы», — сообщается 21 августа в заявлении БПЦ.



При этом священнослужители выступили за расследование случаев жестокости на митингах.

