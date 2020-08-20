В Петербурге главного государственного таможенного инспектора поймали на халатности в 29 млн

Главный государственный таможенный инспектор отдела оформления и контроля Санкт-Петербургского таможенного поста попала под уголовное дело. Решение не вглядываться в документы обошлось бюджету в 29 миллионов рублей.



Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России 20 августа, дело возбуждено по статье о халатности, повлёкшей причинение особо крупного ущерба (часть 1.1 293 УК).



По версии следствия, во второй половине 2019 года таможенный инспектор отдела оформления и контроля Санкт-Петербургского поста при проверке поступившего товара приняла решение пропустить его без должного изучения документов и контроля правильности классификационного кода. Следствием стало ощутимое расхождение в весе товара в действительности и на бумаге.

