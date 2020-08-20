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20.08.2020 11:59
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«2,5 млн жителей Петербурга выехали из города». Беглов рассказал о преодолении пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга во время заседания координационного совета города и Ленинградской области отметил, что близость двух субъектов положительно сказалась на ситуации во время пандемии.

«Два с половиной миллиона жителей Петербурга выехали из города. Куда они поехали? Конечно, в Ленобласть», — цитирует 20 августа заявление Александра Беглова издание 47news.

По его словам, взаимодействие с Ленобластью помогло преодолеть пандемию.

В Петербурге выявлено 34647 случаев COVID-19, а в Ленобласти — 6 484. Официально в городе проживают 5 миллионов 398 тысяч человек.

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Комментарии (3)

Неужелькин
На самом деле большая часть этих людей просто уехали в свои родные места. Минимальный эффект достигнут, но до конечной цели - привести население города к двум миллионам, ещё далеко.
Ждём новых запрещающих инициатив из Смольного.
kuk-vasyusha
А где лопата и маска?
hayalci33
Летальность менее 1% - о чем вообще? о какой эпидемии??
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