«2,5 млн жителей Петербурга выехали из города». Беглов рассказал о преодолении пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга во время заседания координационного совета города и Ленинградской области отметил, что близость двух субъектов положительно сказалась на ситуации во время пандемии.

«Два с половиной миллиона жителей Петербурга выехали из города. Куда они поехали? Конечно, в Ленобласть», — цитирует 20 августа заявление Александра Беглова издание 47news.

По его словам, взаимодействие с Ленобластью помогло преодолеть пандемию.

В Петербурге выявлено 34647 случаев COVID-19, а в Ленобласти — 6 484. Официально в городе проживают 5 миллионов 398 тысяч человек.