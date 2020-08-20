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20.08.2020 11:23
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В Петербурге водителя «Петровича» задержали за связь с 15-летней. У них любовь и двое детей

Юная жительница Петербурга пожаловалась в полицию на мужчину, который вовлёк её во взрослую жизнь в 15 лет. Преступность его действий девушка осознала спустя два года отношений и после рождения детей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, привлечь к ответственности своего 25-летнего сожителя девушка попросила в начале месяца. Заявительнице едва исполнилось 17, она гражданка Таджикистана, избранник тоже. В Петербурге он работает водителем «Петровича», зарегистрирован в Красногвардейском районе.

Совместную жизнь, по словам девушки, пара начала года два назад, доказательством могут выступить двое общих детей. Несвоевременность решения наказать их отца она объяснять не стала.

Мужчину задержали и после беседы отпустили под подписку о невыезде, отвечать ему предстоит по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Часть 1 статьи 134 УК предполагает до 4 лет лишения свободы, уголовное дело возбуждено 19 августа.

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Комментарии (18)

Капитан Очевидность2
"отвечать ему предстоит по статье..."

Вышлите их обоих вместе с детьми на родину и за счёт их родины, и там пусть и делают что хотят: отвечают, не отвечают, третьего ребёнка заводят...
hal9000
А алименты кто будет платить?
_Igor_
Секундочку. Если это граждане таджикистана, почему уголовное дело заводится в РФ?
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