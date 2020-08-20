В Петербурге водителя «Петровича» задержали за связь с 15-летней. У них любовь и двое детей

Юная жительница Петербурга пожаловалась в полицию на мужчину, который вовлёк её во взрослую жизнь в 15 лет. Преступность его действий девушка осознала спустя два года отношений и после рождения детей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, привлечь к ответственности своего 25-летнего сожителя девушка попросила в начале месяца. Заявительнице едва исполнилось 17, она гражданка Таджикистана, избранник тоже. В Петербурге он работает водителем «Петровича», зарегистрирован в Красногвардейском районе.