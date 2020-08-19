Кадыров поздравил подписчиков с новым 1442 годом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил своих подписчиков с наступлением месяца Аль-Мухаррам и Новым годом. По мусульманскому календарю он наступил 19 августа.
Пост Кадыров опубликовал в Telegram и адресовал его всем мусульманам. Вместе с поздравлениями он привел краткую справку, обозначив что вместе с новым годом наступает месяц Аль-Мухаррам, который в Коране обозначен как один из четырех запретных. Считается, добавил Кадыров, что в это время вознаграждение и наказание за благие и плохие поступки «возрастают многократно», поэтому верующие чаще молятся и помогают бедным.
В Китае сейчас 4717 год, у иудеев 5781, у буддистов 2563. По древнеславянскому календарю сейчас 7528-й год.