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19.08.2020 21:02
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NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Скриншот из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCAY-SMFNfynqz1bdoaV8BeQ" dir="auto">NASA Goddard</a>&nbsp;в YouTube
Скриншот из видео NASA Goddard в YouTube

Над нашей планетой расширяется аномальная область, провоцирующая понижение магнитной напряженности, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Как передаёт 19 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство, явление заметно в небе над юго-западной Африкой и Южной Америкой, поэтому оно получило название Южно-Атлантическая аномалия.

Магнитное поле защищает Землю как щит, не позволяя заряженным солнечным частицам приближаться слишком близко. А обнаруженная аномалия снизит защиту, и частицы будут атаковать планету. Из-за излучаемой частицами радиации могут возникать неполадки в работе спутников и бортовых компьютеров, кроме того частицы способны напрямую попадать в устройства.

Скриншот из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCAY-SMFNfynqz1bdoaV8BeQ" dir="auto">NASA Goddard</a>&nbsp;в YouTube
Скриншот из видео NASA Goddard в YouTube

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
"Независимый эксперт" по делу ефремова, оказывается, прав.. Ну или ефремов подкупил (или запугал) наса. :)
aaignat
Земля налетит на небесную ось
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