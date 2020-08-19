Над нашей планетой расширяется аномальная область, провоцирующая понижение магнитной напряженности, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Как передаёт 19 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство, явление заметно в небе над юго-западной Африкой и Южной Америкой, поэтому оно получило название Южно-Атлантическая аномалия.

Магнитное поле защищает Землю как щит, не позволяя заряженным солнечным частицам приближаться слишком близко. А обнаруженная аномалия снизит защиту, и частицы будут атаковать планету. Из-за излучаемой частицами радиации могут возникать неполадки в работе спутников и бортовых компьютеров, кроме того частицы способны напрямую попадать в устройства.