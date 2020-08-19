Женщина, которая в Курской области «воскресла» в морге, умерла

Врачи не смогли спасти пожилую пациентку, которая очнулась после операции в морге. Проверку действий врачей это не остановит.



Как сообщает РИА Новости 19 августа, ее смерть констатировали в Курской областной больнице через несколько дней после того, как она «воскресла».



«Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — говорится в сообщении администрации Курской области.

