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19.08.2020 13:23
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Женщина, которая в Курской области «воскресла» в морге, умерла

Врачи не смогли спасти пожилую пациентку, которая очнулась после операции в морге. Проверку действий врачей это не остановит.

Как сообщает РИА Новости 19 августа, ее смерть констатировали в Курской областной больнице через несколько дней после того, как она «воскресла».

«Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — говорится в сообщении администрации Курской области.

«Фонтанка» писала, что медики районной больницы констатировали смерть пациентки после операции на желудке, когда ей удалили опухоль. Однако утром, когда врач зашел в морг, выяснилось, что женщина пришла в себя. Её срочно перевели в областную больницу, а комитет здравоохранения Курской области начал проверку изложенных в СМИ фактов.

«Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно», — добавляют областные власти.

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Комментарии (15)

Саша Иванов
"Вскрытие показало - больной умер от вскрытия"? Соболезнования - родным и близким!
260965961
Пролежать ночь в морге в холоде без медицинской помощи после сложной экстренной (опухоль нашли только при вскрытии) операции, да ещё в 80 лет, - как тут не помереть просто от совершённых манипуляций и условий содержания(((
Mikle776
Ну ошибки бывают. Сердце "остановилось, постояло немного и снова пошло"... А пока сердце стояло врачи констатировали смерть. А вот проводились ли реанимационные действия?
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