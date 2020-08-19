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19.08.2020 08:59
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Финляндия увидела рост числа заражений коронавирусом и возвращает ограничения на границе для 10 стран

Правительство Финляндии возвращает ограничения на границе для десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 19 августа на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.

«Правительство постановило, что ограничения для поездок и контроль на внутренних границах (внутри Шенгенской зоны) будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, ограничения будут возвращены также для Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра», - цитирует Охисало ТАСС. Министр отметила, что условия для въезда в Финляндию сейчас самые жесткие в Европе.

Ограничения на границе с Россией Финляндия продлила до 8 сентября.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 24, достигнув 7 776. С начала пандемии в стране зафиксировано 334 летальных исхода. Власти указывают, что в республике наблюдается явный рост числа заражений в сутки по сравнению с низкими показателями начала июля.

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Комментарии (5)

ira14
Да, почувствуйте разницу, заботятся ... Детям после 12 лет в школе маски по 7 часов, в столовой светофоры, и везде стрелки, как надо ходить, п малышам браслеты, чтобы пищали при приближении другого ребенка, и ещё при положительном тесте изъятие детей в приемную семью. Это в в Германии, согласны вы на такое? Хвалите дальше.
Piter Pen
Финны не большая нация и страна, с не большими ресурсами и правительство бережет свое население, хотя и ковиддеседенты есть и просто безалаберные люди, но примьер у них умница и красавица)
Молодцы финны.
67832738
У них 24 за сутки по стране считается ухудшением. У нас в Питере в 6 раз больше заражений и всё везде открывается. Почувствуйте разницу.
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