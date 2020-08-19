Финляндия увидела рост числа заражений коронавирусом и возвращает ограничения на границе для 10 стран

Правительство Финляндии возвращает ограничения на границе для десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 19 августа на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.



«Правительство постановило, что ограничения для поездок и контроль на внутренних границах (внутри Шенгенской зоны) будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, ограничения будут возвращены также для Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра», - цитирует Охисало ТАСС. Министр отметила, что условия для въезда в Финляндию сейчас самые жесткие в Европе.

