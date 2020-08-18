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18.08.2020 12:42
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Четыре дня продержалось граффити на стене дома, где расположен музей Виктора Цоя «Котельная Камчатка». На него нажаловались жители

Сотрудники ЖКС № 2 утром 18 августа начали закрашивать граффити, которое появилось в минувшую пятницу перед годовщиной смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Малярные работы начались после жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург».

Фото 1:Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района, жалоба на граффити — желтое солнце на черном фоне — поступила на портал. Чиновники вынуждены были реагировать, так как стена является частью жилого дома, а рисунок не был санкционирован. Поэтому сейчас сотрудники ЖКС его и закрашивают.

Жалоба появилась в 8:13 утра во вторник. Её оставила некая Алёна А., которая приложила фотографии рисунка.

На 12:30, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на месте граффити уже была стена персикового цвета.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В музее «Котельная Камчатка» нашему изданию сообщили, что граффити было сделано поклонниками группы «Кино» 14 августа накануне 30-летия со дня смерти Виктора Цоя. Также на трансформаторной будке напротив входа в музей несколько дней назад появился четырехметровый портрет лидера «Кино». На него жители пока не жаловались.

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Комментарии (8)

Жизнелюб
Желтая клякса на черной стене. Может и не плохо, что закрасили? Набокова было жалко, а такое сомнительное творчество лучше выставлять в галерее, на обозрение понимающим ценителям, готовым ради любви к искусству даже билет купить.
Граффити с Цоем у котельной как то больше на него похоже.
67832738
Всё правильно сделали.
RemyMartin
Слишком много Цоя.
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