Четыре дня продержалось граффити на стене дома, где расположен музей Виктора Цоя «Котельная Камчатка». На него нажаловались жители
Сотрудники ЖКС
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района, жалоба на граффити — желтое солнце на черном фоне — поступила на портал. Чиновники вынуждены были реагировать, так как стена является частью жилого дома, а рисунок не был санкционирован. Поэтому сейчас сотрудники ЖКС его и закрашивают.
Жалоба появилась в 8:13 утра во вторник. Её оставила некая Алёна А., которая приложила фотографии рисунка.
На 12:30, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на месте граффити уже была стена персикового цвета.
В музее «Котельная Камчатка» нашему изданию сообщили, что граффити было сделано поклонниками группы «Кино» 14 августа накануне 30-летия со дня смерти Виктора Цоя. Также на трансформаторной будке напротив входа в музей несколько дней назад появился четырехметровый портрет лидера «Кино». На него жители пока не жаловались.