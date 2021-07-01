Очередной раунд войны городских служб и граффитистов обсуждают петербуржцы в соцсетях.



На этот раз, как и обычно, художники проиграли. На доме 89 по набережной Обводного канала закрасили граффити под названием «Женская власть», рассказывают очевидцы 1 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Мурал (граффити большого размера, во всю стену дома) с изображением трёх правительниц — египетской царицы Клеопатры и российских императриц Елизаветы I и Екатерины Великой — просуществовал довольно долго, несколько месяцев. При этом состояние стены не изменилось: штукатурки на большей её части как не было, так и нет.

