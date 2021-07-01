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«Женская власть» ушла в прошлое. На Обводном победили мурал

В центре Петербурга закрасили гигантское граффити

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Очередной раунд войны городских служб и граффитистов обсуждают петербуржцы в соцсетях.

На этот раз, как и обычно, художники проиграли. На доме 89 по набережной Обводного канала закрасили граффити под названием «Женская власть», рассказывают очевидцы 1 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Мурал (граффити большого размера, во всю стену дома) с изображением трёх правительниц — египетской царицы Клеопатры и российских императриц Елизаветы I и Екатерины Великой — просуществовал довольно долго, несколько месяцев. При этом состояние стены не изменилось: штукатурки на большей её части как не было, так и нет.

«Я всё понять не могу, кому это реально мешает?» — удивляются подписчики в комментариях.

За последнее время в Петербурге нарисовали и закрасили несколько ярких граффити. Власти обсуждают вопрос легализации этого вида искусства.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

teodor
Ну так конечно красивее, слава чиновникам!
AlexZZZ
Ну да, лучше стены с облупившейся штукатуркой, чем любое граффити.
"Умом Россию не понять". (с)
Evil_Dogooder
Ишь, картинка им мешает, а так-то стена в отличном состоянии, можно сказать, образцовом! Никакой ремонт не нужен!
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