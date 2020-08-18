Смольный: Экономика Петербурга в 2020 году просядет на 4 %, ВРП составит 4,5 трлн руб.
По итогам 2020 года экономика Петербурга, предположительно, просядет на
В 2021 году рост на фоне низкой базы составит
По его словам, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, затронули
По словам губернатора Александра Беглова, восстановление будет зависеть от того, насколько будут соблюдаться установленные правила безопасности. «Инвесторы в нас верят, и активность их проявляется», — добавил глава города.
Ранее власти Петербурга прогнозировали снижение ВРП Петербурга на 15% по итогам 2020 года. А в самом начале пандемии — на 3%.