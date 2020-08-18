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18.08.2020 11:27
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Смольный: Экономика Петербурга в 2020 году просядет на 4 %, ВРП составит 4,5 трлн руб.

По итогам 2020 года экономика Петербурга, предположительно, просядет на 4 %. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа. По его словам, объем валового регионального продукта составит по итогам года 4,5 трлн рублей.

В 2021 году рост на фоне низкой базы составит 3,2 %. «В дальнейшем прогнозируем рост в районе 3 % до 23 года», — сказал Валерий Москаленко.

По его словам, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, затронули 60 % компаний Северной столицы. Но сейчас закрытыми остаются лишь 0,3 % предприятий. Главным фактором, который будет определять развитие экономики в краткосрочном периоде, останется эпидемиологическая ситуация и готовность города ко второй волне, считает глава КЭПИСП.

По словам губернатора Александра Беглова, восстановление будет зависеть от того, насколько будут соблюдаться установленные правила безопасности. «Инвесторы в нас верят, и активность их проявляется», — добавил глава города.

Ранее власти Петербурга прогнозировали снижение ВРП Петербурга на 15% по итогам 2020 года. А в самом начале пандемии — на 3%.

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Комментарии (2)

Obseerv
А что такое "экономика" для смольного? Только деньги? Так их ещё кто-то ЗАРАБОТАТЬ должен! А кто-то при этом должен им помогать, а не мешать!
261697121
При чём тут Ковид? Чиновники не справились.
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