Смольный: Экономика Петербурга в 2020 году просядет на 4 %, ВРП составит 4,5 трлн руб.

По итогам 2020 года экономика Петербурга, предположительно, просядет на 4 %. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа. По его словам, объем валового регионального продукта составит по итогам года 4,5 трлн рублей.

В 2021 году рост на фоне низкой базы составит 3,2 %. «В дальнейшем прогнозируем рост в районе 3 % до 23 года», — сказал Валерий Москаленко.