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21.03.2020 14:40
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Петербург может лишиться 3% ВРП. Виноваты коронавирус и снижение цен на нефть

В 2020 году валовой региональный продукт Петербурга может сократиться на 3%. Об этом 21 марта заявил журналистам вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания с бизнесом.

«Мы рассматриваем разные сценарии. Консервативно считаем, что до 3% можем потерять», — сказал он. Главная причина — сокращение цен на нефть и рост курса доллара, которые могут привести к недополучению доходов от нефтяного сектора.

Проблемы гостиниц и общепита, которые уже предупредили о возможном закрытии из-за сокращения турпотока и введенных ограничений, не внесут значимого вклада в сокращения ВРП, отметил вице-губернатор. Они будут оказывать влияние в том случае, если будут проводить к потере занятости. Но пока Смольный не получал таких сигналов от бизнеса. «Ситуация на рынке труда стабильная. Нет таких заявлений от предприятий», — сказал Евгений Елин.

Валовой региональный продукт Санкт-Петербурга в 2018 году составил 4,19 трлн рублей. Прогноз ВРП на 2019-й по базовому сценарию 4,7 трлн рублей, на 2020-й — 5,14 трлн рублей, уточнили в Смольном.

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Комментарии (5)

kusto
Херасе оптимисты, 3%. Ну либо совсем профнепригодны. Россия только входит в кризис, падение ВВП по стране и Питеру в частности будет только нарастать ближайшие месяцы. Рупь может и к соточке через пару месяцев уползти, так как денег на его сдерживание никто долго тратить не будет.
Vasilis
А как же трилион Беглова?)))
DmitrySpb79
Блин, да какие 3%? За эти только пару недель в пересчете на доллар/евро, все уже больше подорожало...

PS: Пора магазинам на цены в у.е. обратно переходить.
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