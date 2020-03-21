Петербург может лишиться 3% ВРП. Виноваты коронавирус и снижение цен на нефть

В 2020 году валовой региональный продукт Петербурга может сократиться на 3%. Об этом 21 марта заявил журналистам вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания с бизнесом.



«Мы рассматриваем разные сценарии. Консервативно считаем, что до 3% можем потерять», — сказал он. Главная причина — сокращение цен на нефть и рост курса доллара, которые могут привести к недополучению доходов от нефтяного сектора.



Проблемы гостиниц и общепита, которые уже предупредили о возможном закрытии из-за сокращения турпотока и введенных ограничений, не внесут значимого вклада в сокращения ВРП, отметил вице-губернатор. Они будут оказывать влияние в том случае, если будут проводить к потере занятости. Но пока Смольный не получал таких сигналов от бизнеса. «Ситуация на рынке труда стабильная. Нет таких заявлений от предприятий», — сказал Евгений Елин.

