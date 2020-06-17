Коронакризис отбросит экономику Петербурга в 2014 год. ВРП сократится на 10–15%

Экономика Петербурга может сократиться на 10–15% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на заседании совета «Открытый город» 17 июня.

«Если считать, что эпидемия продолжится и в 3-м квартале и 4-м квартале будет вторая волна, потери могут составить 10–15% ВРП», — сказал он. Для сравнения: в последние 10 лет экономика Северной столицы росла от 8 до 2,7% в год.

Накопленный рост составил 25%.

«Чтобы обанкротиться, коммерческой компания достаточно потерять 10% выручки, это разница между прибылью и убытком», — сказал Елин. По его словам, для экономики города «потери будут не столь фатальными». «Но мы будем отброшены в 2014 год», — отметил он.