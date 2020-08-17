Минздрав предложил ввести обязательное йодирование всей продаваемой в России соли

В целях профилактики ряда заболеваний в России разрешат продавать только обогащенную йодатом калия пищевую соль. Она же должна будет использоваться для выпечки хлебобулочных изделий, а также в школах, больницах, в армии и исправительных учреждениях. С такой инициативой 17 августа выступило министерство здравоохранения РФ.

В ведомстве отмечают актуальность проблемы возникновения связанных с дефицитом йода заболеваний, в первую очередь щитовидной железы. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей, а затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию таких пациентов превышают 275 млрд рублей. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения оценивается в 10-15 процентов, среди сельского – 13-35 процентов.



Для предупреждения возникновения и развития таких заболеваний, по мнению медиков, необходимо в среднем в три раза увеличить потребление йода – с 40-80 микрограммов в день до 150-250. Подготовленный законопроект предусматривает запрет на продажу в потребительской упаковке весом до пяти килограммов не йодированной соли. Такую же соль обяжут использовать при выпечке хлеба и хлебобулочных изделий. По расчетам Минздрава, в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 микрограмма йода – треть от рекомендуемого суточного потребления этого микроэлемента для взрослых: «Учитывая относительно высокое потребление в России хлебобулочных изделий, особенно в сельской местности, где дефицит йода наиболее выражен, можно полагать, что будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом. Суммарное потребление за счет йодированной соли и хлеба, изготовленного с ее использованием, обеспечит около 90 процентов от рекомендуемого суточного потребления», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, йодированную соль предпишут использовать при приготовлении пищевых продуктов и для досаливания в образовательных и медицинских организациях, учреждениях культуры, воинских частях и исправительных учреждениях.



Уклоняющихся от исполнения новых требований производителей, продавцов и предприятия общественного питания планируется привлекать к административной ответственности, в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (штраф до 50 тысяч рублей) и требований технических регламентов (до 300 тысяч), а также обман потребителей (до полумиллиона рублей). Контроль за соблюдением «йодизационных» требований возложат на Роспотребнадзор, Россельхознадзор и другие службы.

В Минздраве напоминают, что всеобщее йодирование соли введено в 95 странах мира, а на территории бывшего СССР поваренная соль без йода продается только в России и на Украине. Проблема отражена в отдельной резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а обязательство устранить связанные с дефицитом йода заболевания предусмотрено ратифицированной Россией Конвенцией ООН о правах ребенка.

Отметим, что это не первая попытка чиновников увеличить объем потребляемого населением йода. Еще два года назад планировалось обязать использовать йодированную соль в учреждениях общественного питания, а также в образовательных и медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях. В прошлом году Роспотребнадзор сделал обязательным ее применение при приготовлении еды только в школах и детских садах.

