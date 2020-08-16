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16.08.2020 00:10
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На Садовой BMW сбил девушку. Он ехал по тротуару задом

Двигаясь задним ходом по Садовой улице в центре Петербурга водитель BMW не заметил, как наехал на тротуар и сбил пешехода. Девушка в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло практически на перекрестке Садовой и Итальянской улиц около одиннадцати часов вечера 15 августа. За рулем BMW сидел 31-летний мужчина, под колеса к нему попала 24-летняя девушка. Уточняется, что водитель сперва двигался по проезжей части задним ходом, затем выехал на тротуар. Пешеход получила тяжелые травмы, она в больнице.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
фонтанка, у вас форум такой отстой!!!
ни уведомлений, ни контактов, пц вы альтернативно одаренные журналисты
sektor7
Почему на хорошей марке авто одни неадекваты ездят
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